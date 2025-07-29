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Що може змінитись для українських біженців в Польщі: пояснення посла

Україна, Вівторок 29 липня 2025 08:56
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Що може змінитись для українських біженців в Польщі: пояснення посла Фото: у Польщі змінюється система соціальних виплат (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У Польщі триває перегляд системи соціальних виплат для різних категорій громадян. Йдеться не лише про українців, а й про місцеве населення та іноземців з інших країн.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна.

"Є намір, і він реалізований у певних законопроєктах, про перегляд допомоги, яка надається різним категоріям громадян, не тільки біженцям, не тільки українцям", - заявив дипломат.

Українці вносять більше, ніж отримують

За словами Боднаря, українці приносять у бюджет Польщі значно більше, ніж отримують. "Допомога, яка надається з бюджету для деяких категорій біженців, у разів 5-6 менша, ніж те, що приносять українці до бюджету через сплату податків", - зазначив він.

Ці кошти розподіляються по-різному: на соціальне житло, підтримку людей з інвалідністю та інші потреби. Частину з цих ресурсів отримують не лише українці, а й інші вразливі групи населення.

Ревізія житла та перевірка виплат

У Польщі триває ревізія соціального житла, яким користуються українці. За словами посла, деякі особи залишаються в пільгових помешканнях навіть попри достатній дохід. "Є випадки, коли житло використовується не відповідно до свого статусу", - наголосив Боднар.

Також влада перевіряє правильність отримання соціальних виплат. Ідеться про ситуації, коли люди оформили допомогу, а потім виїхали, але продовжують її отримувати. Таких випадків небагато, але вони існують.

Обмеження на програму "800+" через пропуски школи

Особливу увагу в Польщі звернули на програму "800+", яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину. Ці кошти отримують усі, чиї діти відвідують школу. Однак було виявлено, що частина українських дітей не дотримувалася цього обов’язку.

У відповідь польський уряд ухвалив закон, що передбачає припинення виплат, якщо дитина не ходить до школи. Це стосується як українців, так і громадян Польщі та інших країн.

Статус біженця збережено до 2027 року

Василь Боднар наголосив, що зміни в законодавстві не суперечать європейським нормам. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист українців за кордоном до 2027 року. Польща адаптує своє законодавство до цих рішень.

"Польське законодавство проводиться у відповідність. І, звичайно, буде орієнтуватися на європейські норми щодо надання відповідної допомоги", - підсумував посол.

Нагадаємо, в липні в Польщі ухвалили законопроєкт про зміни до закону про спецдопомогу українцям.

За даними ООН, станом на кінець 2024 року в Польщі було 985,1 тисяч українських біженців, і їхня кількість постійно скорочується.

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