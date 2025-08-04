Карта CUKR вместо временной защиты: как украинцам в Польше получить вид на жительство на 3 года

С 2026 года украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, смогут оформить новый вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она позволяет легально жить, работать и пользоваться социальными услугами в течение 3 лет.
РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine рассказывает, кто имеет право на эту карту, когда и как подавать документы, а также что меняется в процедуре легализации пребывания.
Карточка побыту CUKR - это новый тип временного вида на жительство, который могут получить украинцы со статусом PESEL UKR. Она будет действовать 3 года и обеспечивает более стабильный и формализованный статус по сравнению со статусом временной защиты.
После оформления карты статус автоматически обновляется с UKR на CUKR, но номер PESEL остается неизменным.
Хотя изменения в законодательство уже вступили в силу с 1 июля 2025 года, подавать документы на новую карту можно будет с 1 января 2026 года - именно тогда заработает онлайн-платформа MOS 2.0.
Права на карту имеют украинцы, которые соответствуют следующим условиям:
В предоставлении вида откажут лицам:
Подача будет происходить исключительно онлайн - через систему MOS 2.0. Бумажные заявления или другие каналы рассматриваться не будут.
Для подачи нужны:
Сколько стоит:
После представления воевода запрашивает информацию у:
Если в течение 30-60 дней не поступит предостережений, считается, что препятствий нет.
Решение должны принять в течение 90 дней. Если заявление нужно доработать, срок отсчитывают с момента устранения ошибок.
В форме нужно указать:
Данные о фото, отпечатках пальцев и подписи будут подтягиваться из государственных баз автоматически.
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