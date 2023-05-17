Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Українським військовим вдалося деокупувати 20 квадратних кілометрів на півночі та півдні у Бахмутському районі. За минулу добу наші захисники просунулися ще на 500 метрів. При цьому росіяни мають деякий успіх у самому місті.

Окрім того, загарбники намагаються вести наступальні дії в районі Масютівки поблизу Куп’янська та Новоселівського біля Сватового.

При цьому у Херсонській та Запорізькій областях суттєвих змін немає. Росіяни загарбники продовжують бити по українських позиціях.

Зазначимо, що раніше у британській розвідці заявили, що наші бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута.

До того ж РБК-Україна публікувало фоторепортаж з Бахмутського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.