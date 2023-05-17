Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Украинским военным удалось деоккупировать 20 квадратных километров на севере и юге в Бахмутском районе. За прошедшие сутки наши защитники продвинулись еще на 500 метров. При этом россияне имеют некоторый успех в самом городе.

Кроме того, захватчики пытаются вести наступательные действия в районе Масютовки вблизи Купянска и Новоселовского возле Сватового.

При этом в Херсонской и Запорожской областях существенных изменений нет. Российские захватчики продолжают бить по украинским позициям.

Отметим, что ранее в британской разведке заявили, что наши бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута.

К тому же РБК-Украина публиковало фоторепортаж из Бахмутского района.

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