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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: які зміни на фронтах

Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським захисникам вдалося просунутися на Бахмутському напрямку, але на сході продовжують точитися запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, здійснюючи там атаки. Найскладніші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

При цьому українські захисники змогли просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку. До того ж, вони не втратили жодної своїй позиції у Бахмуті за тиждень.

Тим часом загарбники продовжують здійснювати наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

У Херсонській та Запорізькій областях ситуація стабільна, проте окупанти продовжують бити по українських позиціях.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що у ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян. Успішні дії Сил оборони посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані контрнаступи.

Окрім того, за даними CNN, українські війська почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.

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