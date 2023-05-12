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Карта боевых действий в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским защитникам удалось продвинуться на Бахмутском направлении, но на востоке продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, осуществляя там атаки. Самые сложные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

При этом украинские защитники смогли продвинуться на 2 км в Бахмутском направлении. К тому же они не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за неделю.

Тем временем захватчики продолжают совершать наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.

В Херсонской и Запорожской областях ситуация стабильная, однако оккупанты продолжают бить по украинским позициям.

Напомним, в ISW сообщали, что в ходе локальных контратак у Бахмута украинские военные могли прорвать некоторые рубежи россиян. Успешные действия Сил обороны усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о планируемых контрнаступлениях.

Кроме того, по данным CNN, украинские войска начали "формировать" операции накануне контрнаступления.

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