Карта боевых действий в Украине от британской разведки: какие изменения на фронтах

Российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях, осуществляя там атаки. Самые сложные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

При этом украинские защитники смогли продвинуться на 2 км в Бахмутском направлении. К тому же они не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте за неделю.

Тем временем захватчики продолжают совершать наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.

В Херсонской и Запорожской областях ситуация стабильная, однако оккупанты продолжают бить по украинским позициям.