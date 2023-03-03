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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході Україні продовжуються запеклі бої. Найскладніша ситуація спостерігається на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Росіяни продовжують спроби ведення наступальних ді на сході. Так, українські військові відбили понад 85 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окрім того, окупанти намагаються наступати на Кремінському напрямку, кидаючи у бій все більше важкої техніки.

В інших регіонах ситуація залишається стабільною. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у прикордонних областях України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що загарбники кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.

РБК-Україна також повідомляло, що росіяни вночі підірвали міст в Бахмуті, яким користувались військові та цивільні.

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