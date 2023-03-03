Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Росіяни продовжують спроби ведення наступальних ді на сході. Так, українські військові відбили понад 85 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Окрім того, окупанти намагаються наступати на Кремінському напрямку, кидаючи у бій все більше важкої техніки.

В інших регіонах ситуація залишається стабільною. Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у прикордонних областях України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що загарбники кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.

РБК-Україна також повідомляло, що росіяни вночі підірвали міст в Бахмуті, яким користувались військові та цивільні.

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