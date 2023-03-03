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Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Самая сложная ситуация наблюдается в Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Россияне продолжают попытки ведения наступательных действий на востоке. Так, украинские военные отбили более 85 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Кременском направлении, бросая в бой все больше тяжелой техники.

В других регионах ситуация остается стабильной. Россияне продолжают обстреливать мирные города и села в приграничных областях Украины.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что захватчики бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не отвечают их планам.

РБК-Украина также сообщало, что россияне ночью взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались военные и гражданские.

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