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Карта бойових дій в Україні на 23 вересня: дані від британської розвідки

Фото: українські захисники продовжують наступальні дії на півдні та сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники продовжують наступальні дії на півдні та сході нашої країни. ЗСУ не дають окупантам просунутися на жодному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, важкі бої йдуть у Донецькій області. Зокрема, окупанти намагаються відтіснити наших воїнів на Бахмутському напрямку, але ЗСУ тримають оборону. Нашим захисникам вдалося відновити раніше втрачені позиції південніше Бахмуту.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ та обстрілювати населені пункти з з танків, мінометів та артилерії.

Окрім того, бої точаться вздовж лівого берега річки Оскіл, яку раніше форсували українські бійці.

Українські захисники мають певні успіхи на півночі Херсонській області. Також наші військові взяли під вогневий контроль логістичні шляхи противника.

У Запорізькій області загарбники продовжють обстріл всієї лінії фронту та намагаються стримати наступ ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові звільнили село Яцьківка у Донецькій області.

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