Карта боевых действий в Украине на 23 сентября: данные от британской разведки

Украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и востоке нашей страны. ВСУ не дают оккупантам продвинуться ни в одном из направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
По данным британской разведки, тяжелые бои идут в Донецкой области. В частности, оккупанты пытаются оттеснить наших воинов на Бахмутском направлении, но ВСУ держат оборону. Нашим защитникам удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута.
Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск и обстреливать населенные пункты из танков, минометов и артиллерии.
Украинские защитники имеют определенные успехи на севере Херсонской области. Наши военные взяли под огневой контроль логистические пути противника.
В Запорожской области захватчики продолжают обстрел всей линии фронта и пытаются сдержать наступление ВСУ.
Напомним, украинские военные освободили село Яцковка в Донецкой области.
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