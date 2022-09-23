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Карта боевых действий в Украине на 23 сентября: данные от британской разведки

Фото: украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники продолжают наступательные действия на юге и востоке нашей страны. ВСУ не дают оккупантам продвинуться ни в одном из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

По данным британской разведки, тяжелые бои идут в Донецкой области. В частности, оккупанты пытаются оттеснить наших воинов на Бахмутском направлении, но ВСУ держат оборону. Нашим защитникам удалось восстановить ранее утраченные позиции южнее Бахмута.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск и обстреливать населенные пункты из танков, минометов и артиллерии.

Кроме того, бои идут вдоль левого берега реки Оскил, ранее форсированной украинскими бойцами.

Украинские защитники имеют определенные успехи на севере Херсонской области. Наши военные взяли под огневой контроль логистические пути противника.

В Запорожской области захватчики продолжают обстрел всей линии фронта и пытаются сдержать наступление ВСУ.

Напомним, украинские военные освободили село Яцковка в Донецкой области.

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