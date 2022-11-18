Карта боїв в Україні на 18 листопада: дані британської розвідки
Російські війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Тим часом наступ українських військових затих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
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Так, згідно з даними британської розвідки, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.
При цьому, за даними британців, український контрнаступ на східному фланзі зупинився. Хоча ще вчора Британія вказувала дільнки атак ЗСУ на Луганському напрямі.
Нагадаємо, за даними ISW, російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.
Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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