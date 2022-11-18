ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта боїв в Україні на 18 листопада: дані британської розвідки

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 16:39
Карта боїв в Україні на 18 листопада: дані британської розвідки Фото: російські військові намагаються атакувати позиції ЗСУ на сході (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Тим часом наступ українських військових затих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Натисніть на зображення, щоб переглянути карту бойових дій.

Карта боїв в Україні на 18 листопада: дані британської розвідки

Так, згідно з даними британської розвідки, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

При цьому, за даними британців, український контрнаступ на східному фланзі зупинився. Хоча ще вчора Британія вказувала дільнки атак ЗСУ на Луганському напрямі.

Нагадаємо, за даними ISW, російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.

Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карта бойових дій ВСУ Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході