Карта боїв в Україні на 18 листопада: дані британської розвідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

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Так, згідно з даними британської розвідки, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять в районі Кремінної, Сватового та Бахмута.

При цьому, за даними британців, український контрнаступ на східному фланзі зупинився. Хоча ще вчора Британія вказувала дільнки атак ЗСУ на Луганському напрямі.