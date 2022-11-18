Карта боев в Украине на 18 ноября: данные британской разведки
Российские войска пытаются атаковать позиции ВСУ на восточном фронте. Тем временем наступление украинских военных затихло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
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Так, согласно данным британской разведки, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят в районе Кременной, Сватово и Бахмута.
При этом, по данным британцев, украинское контрнаступление на восточном фланге приостановилось. Хотя еще вчера Британия указывала участки атак ВСУ на Луганском направлении.
Напомним, по данным ISW, российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.
Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.
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