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Карта війни в України на 17 листопада: дані британської розвідки

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 14:07
Карта війни в України на 17 листопада: дані британської розвідки Фото: ЗСУ продовжують просування у Луганській області (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові після вдалого контрнаступу у Херсонській області продовжують атаки на сході. Водночас окупаційні війська штурмують позиції ЗСУ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

Натисніть на зображення, щоб детальніше переглянути карту бойових дій.

Карта війни в України на 17 листопада: дані британської розвідки

За даними британської карти бойових дій, українські сили продовжують наступальні дії на сході Харківської області на заході Луганської області. ЗСУ рухаються у напрямку Сватове-Кремінна.

У Донецькій області тривають запеклі бої у районі Бахмута, Авдіївки, Павлівки та Вугледара. Окупанти посилюють штурми, щоб прорвати оборони ЗСУ. Але українські захисники стримують удари ворога.

У Херсонській та Запорізькій області лінія фронту поки залишається сталою. Проте окупанти обстрілюють прифронтові та звільнені населені пункти.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра у Херсонській області та звільнили 198 населених пунктів.

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