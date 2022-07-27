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Карта боевых действий в Украине на сегодня: данные британской разведки

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 15:52
Карта боевых действий в Украине на сегодня: данные британской разведки Фото: ВСУ бьют по складам и пунктам россиян (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских войск на востоке. Однако ВСУ удачно наносят удары по складам и пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Карта боевых действий в Украине на сегодня: данные британской разведки

По данным британской разведки, оккупанты не покидают планов по выходу на админграницы Луганской области. Также российская армия атакует направление Славянска и районы вблизи Углегорской ТЭС.

В то же время оккупанты продолжают бить по гражданским объектам в Харьковской области и на Донбассе.

На юге Украины не зафиксировано продвижение врага. Украинские защитники переходят к контрнаступлению в Николаевской и Херсонской областях. В частности, ВСУ уничтожают склады с боеприпасами, нарушая логистические цепочки войск РФ.

Напомним, что в ночь на 27 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Позже стало известно, что мост не разрушен полностью, но проехать по нему нельзя.

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