Карта бойових дій в Україні на сьогодні: дані британської розвідки

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військ на сході. Проте ЗСУ вдало завдають ударів по складах та пунктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії в Twitter .

На півдні України не зафіксоване просування ворога. Українські захисники переходять до контрнаступу у Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, ЗСУ знищують склади з боєприпасами, порушуючи логістичні ланцюжки військ РФ.

Водночас окупанти продовжують бити по цивільних об'єктах у Харківській області та на Донбасі.

За даними британської розвідки, окупанти не покидають планів щодо виходу на адмінмежі Луганської області. Також російська армія атакує напрямок Слов'янська та райони поблизу Вуглегірської ТЕС.

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Пізніше стало відомо, що міст не зруйнований повністю, але проїхати ним не можна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.