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Карта бойових дій в Україні на сьогодні: дані британської розвідки

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Україна, Середа 27 липня 2022 15:52
Карта бойових дій в Україні на сьогодні: дані британської розвідки Фото: ЗСУ б'ють по складам та пунктам росіян (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військ на сході. Проте ЗСУ вдало завдають ударів по складах та пунктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії в Twitter.

Карта бойових дій в Україні на сьогодні: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, окупанти не покидають планів щодо виходу на адмінмежі Луганської області. Також російська армія атакує напрямок Слов'янська та райони поблизу Вуглегірської ТЕС.

Водночас окупанти продовжують бити по цивільних об'єктах у Харківській області та на Донбасі.

На півдні України не зафіксоване просування ворога. Українські захисники переходять до контрнаступу у Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема, ЗСУ знищують склади з боєприпасами, порушуючи логістичні ланцюжки військ РФ.

Нагадаємо, що в ніч на 27 липня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

Пізніше стало відомо, що міст не зруйнований повністю, але проїхати ним не можна.

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