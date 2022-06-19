Карта боевых действий в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю

Россия не покидает своих планов по захвату Донбасса и юга Украины. Однако украинские военные сдерживают наступление и продвигаются на некоторых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter .

По данным карты, главное противостояние сейчас проходит на востоке страны. Российские войска пытаются выйти на административные границы Луганской области. Активные бои идут также на Славянском направлении.

За последнюю неделю, принимая во внимание карту за 12 июня, украинские военные значительно продвинули в районе Изюма в Харьковской области.

Также ВСУ продолжают вести контрнаступление вблизи Херсона. Для сдерживания украинских войск оккупанты обстреливаются населенные пункты Херсонской и Николаевской области.

Кроме того, Минобороны Великобритании отмечает, что существует угроза ракетных ударов на всей территории Украины.