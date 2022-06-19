Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень

Росія не покидає своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. Проте українські військові стримують наступ і просуваються на деяких напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter .

Крім того, Міноборони Великобританії зазначає, що існує загроза ракетних ударів на всій території України.

Також ЗСУ продовжують вести контрнаступ поблизу Херсона. Для стримування українських військ окупанти обстрілюються населені пункти Херсонської та Миколаївської області.

За останній тиждень, беручи до уваги карту за 12 червня, українські військові значно просунули в районі Ізюма у Харківській області.

За даними карти, головне протистояння наразі проходить на сході країни. Російська війська намагаються вийти на адміністративні кордони Луганській області. Активні бої йдуть також на Слов'янському напрямку.

Нагадаємо, за словами мера Мелітополя, українські війська просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя на 10 кілометрів. Також він впевнений, що Херсон звільнять в найближчі тижні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.