ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 червня 2022 17:14
Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень Фото: Міноборони Британії опублікувало карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не покидає своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. Проте українські військові стримують наступ і просуваються на деяких напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великобританії, опубліковану в Twitter.

Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень

За даними карти, головне протистояння наразі проходить на сході країни. Російська війська намагаються вийти на адміністративні кордони Луганській області. Активні бої йдуть також на Слов'янському напрямку.

За останній тиждень, беручи до уваги карту за 12 червня, українські військові значно просунули в районі Ізюма у Харківській області.

Також ЗСУ продовжують вести контрнаступ поблизу Херсона. Для стримування українських військ окупанти обстрілюються населені пункти Херсонської та Миколаївської області.

Крім того, Міноборони Великобританії зазначає, що існує загроза ракетних ударів на всій території України.

Карта бойових дій в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за тиждень

Нагадаємо, за словами мера Мелітополя, українські війська просунулися від Запоріжжя в бік Мелітополя на 10 кілометрів. Також він впевнений, що Херсон звільнять в найближчі тижні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону