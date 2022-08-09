Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось за сутки
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 9 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.
Судя по карте, наибольшее число боев происходят на территории Донбасса – Луганской и Донецкой областей, а также юга. Также оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.
Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.