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Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось за сутки

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 14:16
Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось за сутки Фото: опубликована актуальная карта боевых действий в Украине на 9 августа (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

Судя по карте, наибольшее число боев происходят на территории Донбасса – Луганской и Донецкой областей, а также юга. Также оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.

Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось за сутки

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 300 российских оккупантов и сбили вражеский вертолет. В общей сложности РФ в войне против Украины потеряла уже 42 640 своих военных убитыми. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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