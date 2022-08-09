ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося за добу

Новость на русском →
Україна, Вівторок 09 серпня 2022 14:16
Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося за добу Фото: опубліковано актуальну мапу бойових дій в Україні на 9 серпня (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку, опубліковану у Twitter.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Судячи з мапи, найбільше боїв відбувається на території Донбасу – Луганської та Донецької областей, а також півдня. Також окупанти не залишають спроб просунутися на Харківському напрямку.

Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося за добу

Як повідомлялось, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 300 російських окупантів та збили ворожий гелікоптер. Загалом РФ у війні проти України втратила вже 42 640 своїх військових убитими. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України