Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на четверг, 21 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны.
Судя по карте, самой сложной ситуация остается на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют стремлений выйти на границу Донецкой и Луганской областей, чего пока не случилось. В последние дни участились обстрелы ряда городов Донецкой области, а также Никополя Днепропетровской области.
ВСУ имеют явные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях, где создают оккупантам серьезные трудности, нанося непоправимый урон логистике врага.
Утром РБК-Украина публиковало еще одну карту боевых действий в Украине.
Как сообщалось, ВСУ ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38 850 военных.
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