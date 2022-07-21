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Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося

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Україна, Четвер 21 липня 2022 17:27
Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 21 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на четвер, 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.

Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає Міністерство оборони.

Судячи з карти, найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Російські окупанти не залишають прагнень вийти на кордон Донецької та Луганської областей, чого поки що не сталося. В останні дні збільшилися обстріли низки міст Донецької області, а також Нікополя Дніпропетровської області.

ЗСУ мають явні успіхи на Харківському та Херсонському напрямах, де створюють окупантам серйозні труднощі, завдаючи непоправної шкоди логістиці ворога.

Вранці РБК-Україна публікувало ще одну мапу бойових дій в Україні.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 850 військових.

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