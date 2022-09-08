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Карта боевых действий в Украине: актуальные данные от британской разведки

Фото: ВСУ переходят к контратакам в Херсонской и Харьковской областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В то же время российские оккупанты не покидают намерений полностью захватить Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ возле Песков и Бахмута. Враг обстреливает из тяжелого вооружения населенные пункты на востоке Украины.

Однако украинские защитники ведут контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях и имеют определенные успехи.

На юге ситуация остается почти без изменений. В Запорожской области оккупанты обстреливают всю линию фронта, но не продвигаются.

В Херсонской области украинские войска наносятся мощные удары по противнику сразу на нескольких участках фронта. Бои идут на севере региона, а также вблизи Херсона.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 640 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 51 250 своих военных.

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