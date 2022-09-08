Карта бойових дій в Україні: актуальні дані від британської розвідки

Українські військові продовжують наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Водночас російські окупанти не покидають намірів повністю захопити Донецьку область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
За даним британської розвідки, російські війська продовжують штурмувати позиції ЗСУ біля Пісків та Бахмута. Ворог обстрілює з важкого озброєння населені пункти на сході України.
Проте українські захисники ведуть контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках та мають певні успіхи.
На півдні ситуація залишається майже без змін. У Запорізькій області окупанти обстрілюють всю лінію фронту, але не просуваються.
У Херсонській області українські війська завдаються потужних ударів противнику відразу на декількох ділянках фронту. Бої точаться на півночі регіону, а також поблизу Херсона.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 640 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 51 250 свої військових.
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