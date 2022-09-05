Карта боевых действий в Украине на 5 сентября: какая ситуация на фронте сейчас

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap .

По данным карты, "горячие" бои продолжаются на Донбассе и юге Украины. В частности, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. ВСУ успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также украинская армия продолжает уничтожать склады и живую силу врага в Херсонской области.

Как сообщалось, ВСУ освободили из-под оккупации три населенных пункта в Донецкой области и на юге.

Напомним, в сети днем ранее появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Однако официальной информации об освобождении от военных до сих пор нет.

Также в социальных сетях появилась информация о якобы освобождении села Озерное в Донецкой области.

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