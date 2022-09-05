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Мапа бойових дій в Україні на 5 вересня: яка ситуація на фронті зараз

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.

За даними карти, "гарячі" бої продовжуються на Донбасі та півдні України. Зокрема, українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. ЗСУ успішно відбили наступ ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також українська армія продовжує знищувати склади та живу силу ворога на Херсонщині.

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили з-під окупації три населені пункти в Донецькій області та на півдні.

Нагадаємо, днем раніше у мережі з'явилися фото українського прапора над Високопіллям Херсонської області, яке було окуповане. Проте офіційної інформації про звільнення від військових досі немає.

Також у соціальних мережах з'явилася інформація про нібито звільнення села Озерне у Донецькій області.

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Війна в Україні