UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта боевых действий в Украине на 28 июля: данные британской разведки

Фото: российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на восточном фланге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на восточном фланге. Также враг наносит ракетные удары по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным британской разведки, армия России продолжает атаковать ВСУ на востоке Украины. Россияне пытаются штурмовать на четырех направлениях. Однако их попытки все также заканчиваются неудачей.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам. В то время как Вооруженные силы Украины бьют по складам в тылу российских войск.

Что касается контрнаступления ВСУ, то значительные успехи можно отметить на Херсонском направлении. Там украинские войска пытаются нанести сокрушительный удар по врагу вдоль правого берега Днепра. Также результаты контратак видны на границе Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

При этом, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в Украине