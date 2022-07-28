Карта бойових дій в Україні на 28 липня: дані британської розвідки

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступу на східному фланзі. Також ворог завдає ракетних ударів по населених пунктах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.
Крім того, окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах. У той час як Збройні сили України б'ють по складах в тилу російських військ.
Що стосується контрнаступу ЗСУ, то значні успіхи можна відзначити на Херсонському напрямку. Там українські війська намагаються завдати нищівного удару по ворогу вздовж правого берега Дніпра. Також результати контратак видно на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.
При цьому, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.
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