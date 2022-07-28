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Карта боевых действий в Украине на 28 июля: данные британской разведки

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Киев, Четверг 28 июля 2022 14:33
Карта боевых действий в Украине на 28 июля: данные британской разведки Фото: российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на восточном фланге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на восточном фланге. Также враг наносит ракетные удары по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Карта боевых действий в Украине на 28 июля: данные британской разведкиСогласно данным британской разведки, армия России продолжает атаковать ВСУ на востоке Украины. Россияне пытаются штурмовать на четырех направлениях. Однако их попытки все также заканчиваются неудачей.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам. В то время как Вооруженные силы Украины бьют по складам в тылу российских войск.

Что касается контрнаступления ВСУ, то значительные успехи можно отметить на Херсонском направлении. Там украинские войска пытаются нанести сокрушительный удар по врагу вдоль правого берега Днепра. Также результаты контратак видны на границе Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

При этом, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

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