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Карта бойових дій в Україні на 28 липня: дані британської розвідки

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Київ, Четвер 28 липня 2022 14:33
Карта бойових дій в Україні на 28 липня: дані британської розвідки Фото: російські окупаційні війська продовжують спроби наступу на східному фланзі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступу на східному фланзі. Також ворог завдає ракетних ударів по населених пунктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.

Карта бойових дій в Україні на 28 липня: дані британської розвідкиЗгідно з даними британської розвідки, армія Росії продовжує атакувати ЗСУ на сході України. Росіяни намагаються штурмувати на чотирьох напрямках. Однак їх спроби все також закінчуються невдачею.

Крім того, окупанти продовжують завдавати ударів по мирних містах. У той час як Збройні сили України б'ють по складах в тилу російських військ.

Що стосується контрнаступу ЗСУ, то значні успіхи можна відзначити на Херсонському напрямку. Там українські війська намагаються завдати нищівного удару по ворогу вздовж правого берега Дніпра. Також результати контратак видно на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти з втратами.

При цьому, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

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