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Карта боевых действий в Украине на 21 июля: что происходит на фронтах

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 21 июля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой области. В частности, происходят атаки в районе Северска и Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сервиса Deepstatemap.

По данным карты, сейчас главные атакующие силы оккупантов расположены возле Славянска, Бахмута и Северска Донецкой области. Россияне пытаются проводить штурмы с целью захватить Углегорскую ТЭС, но безуспешно.

Также солдаты страны-агрессора за сутки несущественно продвинулись в сторону Марьинки Донецкой области.

Напомним, сегодня Генштаб докладывал, что ВСУ отразили ряд штурмов россиян возле Углегорской ТЭС.

Также мы писали, что, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38850 военных.

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Донецкая областьВойна России против Украины