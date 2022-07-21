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Карта бойових дій в Україні на 21 липня: що відбувається на фронтах

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 21 липня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська продовжують спроби наступу в Донецькій області. Зокрема, відбуваються атаки в районі Сіверська та Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти сервісу Deepstatemap.

За даними карти, зараз головні атакуючі сили окупантів розташовані біля Слов'янська, Бахмута і Сіверська Донецької області. Росіяни намагаються проводити штурми з метою захопити Вуглегірську ТЕС, але безуспішно.

Також солдати країни-агресора за добу несуттєво просунулися в бік Мар'їнки Донецької області.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб доповідав, що ЗСУ відбили низку штурмів росіян біля Вуглегірської ТЕС.

Також ми писали, що, за інформацією Генштабу, Збройні Сили України ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38850 військових.

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Донецька областьВійна Росії проти України