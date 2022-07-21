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Войска РФ пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но понесли потери и отступили, - Генштаб

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Киев, Четверг 21 июля 2022 07:16
Войска РФ пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но понесли потери и отступили, - Генштаб Фото: Войска РФ пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но с потерями отступили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ведут штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, но безуспешно. ВСУ принудили оккупантов к бегству. Для выявления огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок не обнаружено. На Северском направлении враг продолжает осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении войска РФ били из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других.

На Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении войска противника ведут боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках войска РФ усовершенствуют инженерное оборудование оборонных позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занимаемых позиций. Враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии систематически обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения в районах населенных пунктов Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным американского Института изучения войны, на текущем этапе войны Москва не будет отдавать приоритет захвату Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

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