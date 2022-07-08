Карта боевых действий на 8 июля: что происходит на фронтах в Украине

По состоянию на 8 июля 2022 года российская армия пытается продвигаться только на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британской разведки, который опубликовал актуальную карту боевых действий.

Фото: карта боевых действий Украины (twitter.com/DefenceHQ)

Согласно опубликованной карте, российские войска сосредоточены на наступлении лишь на востоке Украины, пытаясь продвигаться на юг от Изюма и запад от захваченного Северодонецка.

В то же время украинские войска на юге пытаются оттеснить противника в Херсонской области, а на востоке сковать Изюмскую группировку.