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Карта бойових дій на 8 липня: що відбувається на фронтах в Україні

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 17:47
Карта бойових дій на 8 липня: що відбувається на фронтах в Україні Фото: українські війська продовжують стримувати наступ РФ (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Станом на 8 липня 2022 року російська армія намагається просуватися лише на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британської розвідки, яка опублікувала актуальну карту бойових дій.

Карта бойових дій на 8 липня: що відбувається на фронтах в Україні

Фото: мапа бойових дій України (twitter.com/DefenceHQ)

Згідно з опублікованою картою, російські війська зосереджені на наступі лише на сході України, намагаючись просуватися на південь від Ізюму та захід від захопленого Сєвєродонецька.

Водночас українські війська на півдні намагаються відтіснити супротивника на Херсонщині, а на сході скувати Ізюмське угруповання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили два російські командні пункти на Херсонському напрямку.

Також сьогодні було атаковано російські склади у Новій Каховці.

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