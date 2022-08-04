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Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 04 августа 2022 11:31
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах Фото: ВСУ сдерживают наступление врага на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские бойцы продолжают сдерживать штурмы российской армии на Донбассе, а на юге переходят в контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.

Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах

На севере Украины оккупанты с территории России продолжают обстреливать приграничные территории в Черниговской и Сумской областях.

В то же время в Харьковской области оккупанты усиливают обстрел из тяжелого вооружения. Враг пытался возобновить наступление в районе Дементьевки, но наши защитники отбросили противника.

На Донбассе остается самая тяжелая ситуация. Российские войска используют все имеющееся тяжелое вооружение для атак. В частности, оккупанты за счет преобладающей артиллерии имеют частичный успех возле Авдеевки и Песков.

Однако ВСУ по всей линии на востоке держат оборону, в том числе возле Славянска, Бахмута, Северска и вблизи Святогорска.

Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах

В Запорожской области войска РФ стягивают подкрепления и технику, усиливают обстрелы в прифронтовых населенных пунктах.

В Херсонской области украинские защитники переходят к контрнаступлению и имеют успехи. Также ВСУ уничтожают склады с боеприпасами и горючим оккупантов. Однако враг продолжает бить по мирным городам для сдерживания украинских войск.

Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 150 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 41 500 российских солдат.

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Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
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