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Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 11:31
Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах Фото: ЗСУ стримують наступ ворога на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські бійці продовжують стримувати штурми російської армії на Донбасі, а на півдні переходять у контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах

На півночі України окупанти з території Росії продовжують обстрілювати прикордонні території у Чернігівській та Сумській областях.

Водночас у Харківській області окупанти посилюють обстріл з важкого озброєння. Ворог намагався поновити наступ в районі Дементіївки, але наші захисники відкинули противника.

На Донбасі залишається найважча ситуація. Російські війська використовують все наявне важке озброєння для атак. Зокрема, окупанти за рахунок переважаючої артилерії мають частковий успіх біля Авдіївки та Пісків.

Проте ЗСУ по всій лінії на сході тримають оборону, у тому числі біля Слов'янська, Бахмута, Сіверська та поблизу Святогірська.

Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах

У Запорізькій області війська РФ стягують підкріплення та техніку, посилюють обстріли у прифронтових населених пунктах.

У Херсонській області українські захисники переходять до контрнаступу та мають успіхи. Також ЗСУ знищують склади з боєприпасами і пальним окупантів. Проте ворог продовжує бити по мирних містах для стримування українських військ.

Карта бойових дій на 4 серпня: яка ситуація на фронтах

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 150 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 41 500 російських солдатів.

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