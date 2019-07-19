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Карплюк заявил, что ГПУ не вручала ему повестку

Новости » Политика    19.07.2019 - 12:08
Карплюк заявил, что ГПУ не вручала ему повестку
Фото: Владимир Карплюк (из открытых источников)

Карплюк заверил, что подозрение ему не объявляли

Кандидат в народные депутаты Украины Владимир Карплюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не вручала ему повестку о вызове в прокуратуру и не объявляла ему подозрение в совершении какого-либо преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Информацию, распространенную отдельными работниками прокуратуры, Карплюк назвал попыткой влияния Генпрокуратуры на осуществление выбора жителями 95 округа 21 июля 2019.

"Согласно УПК Украины, повестка о вызове вручается лично. Мне никто не вручал повестку. После вручения повестки в каждого гражданина являются предусмотренные 72 часа для прибытия в орган досудебного расследования. То есть, согласно законов Украины, у меня нет никаких оснований сегодня идти в Генеральную прокуратуру Украины, потому что так захотелось Юрию Луценко, чтобы расправиться со мной, как с лидером избирательной гонки по 95 округу. Я в глаза не видел ни одной повестки или подозрения, кроме скан-копии документа, похожего на повестку, который опубликовала у себя на Facebook-странице Лариса Сарган - подруга моих политических оппонентов и по совместительству - неофициальный пресс-секретарь Луценко. В опубликованном ею документе указан адрес, по которому я уже более двух лет не проживаю и не зарегистрирован. Следователи ГПУ не могли этого не знать. Так же они прекрасно знали мое новое место жительства и мой публичный график встреч с избирателями", - заявил Карплюк

По его мнению, ему специально не вручали повестку. Карплюк считает, что действия ГПУ направлены исключительно на "черный пиар" против него как кандидата в народные депутаты.

"Информирую Юрия Луценко, как человека без юридического образования, что согласно статье 135 УПК Украины, "лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о нем другим путем не позднее чем за три дня до дня, когда оно должно прибыть по вызову. Документ, который опубликовала Сарган 19 июля, выписан без даты составления этого документа, то есть Генпрокуратура могла меня вызвать только на 23 июля. Но только в случае, если бы эту повестку мне вручили 19 июля. Учитывая, что сегодня 19 июля, то в Генпрокуратуру меня не имеют права приглашать раньше 23 июля. Так пишет Уголовно-процессуальный кодекс, который Луценко будет иметь возможность изучить", - добавил Карплюк.

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