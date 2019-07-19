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Карплюк заявив, що ГПУ не вручала йому повістку

Новини » Політика    19.07.2019 - 12:08
Карплюк заявив, що ГПУ не вручала йому повістку
Фото: Володимир Карплюк (з відкритих джерел)

Карплюк запевнив, що підозру йому не оголошували

Кандидат у народні депутати України Володимир Карплюк заявив, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) не вручала йому повістку про виклик до прокуратури і не оголошувала йому підозру у вчиненні будь-якого злочину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Інформацію, поширену окремими працівниками прокуратури, Карплюк назвав спробою впливу Генпрокуратури на здійснення вибору мешканцями 95 округу 21 липня 2019.

"Згідно з КПК України, повістка про виклик вручається особисто. Мені ніхто не вручав повістку. Після вручення повістки у кожного громадянина є передбачені 72 години для прибуття в орган досудового розслідування. Тобто, відповідно до законів України, у мене немає ніяких підстав сьогодні йти в Генеральну прокуратуру України, тому що так захотілося Юрію Луценку, щоб розправитися зі мною, як з лідером виборчих перегонів по 95 округу. Я в очі не бачив жодної повістки або підозри, крім скан-копії документа, схожого на повістку, який опублікувала у себе на Facebook-сторінці Лариса Сарган - подруга моїх політичних опонентів і за сумісництвом - неофіційний прес-секретар Луценка. В опублікованому нею документі вказано адресу, за якою я вже більше двох років не проживаю і не зареєстрований. Слідчі ГПУ не могли цього не знати. Так само вони прекрасно знали моє нове місце проживання і мій публічний графік зустрічей з виборцями", - заявив Карплюк

На його думку, йому спеціально не вручали повістку. Карплюк вважає, що дії ГПУ спрямовані виключно на "чорний піар" проти нього як кандидата в народні депутати.

"Інформую Юрія Луценка, як людину без юридичної освіти, що відповідно до статті 135 КПК України, "особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про неї іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона повинна прибути за викликом. Документ, який опублікувала Сарган 19 липня, виписаний без дати складання цього документа, тобто Генпрокуратура могла мене викликати лише на 23 липня. Але тільки у випадку, якщо б цю повістку мені вручили 19 липня. Враховуючи, що сьогодні 19 липня, то в Генпрокуратуру мене не мають права запрошувати раніше 23 липня. Так пише Кримінально-процесуальний кодекс, який Луценко буде мати можливість вивчити", - додав Карплюк.

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