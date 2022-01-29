Карпаты снова засыпает снегом, есть угроза схождения лавин

Погода в украинских Карпатах будет снежной в ближайшие два дня. Также из-за метелей сохраняется значительная угроза схождения лавин.

В частности, по данным Гидрометцентра, 29-30 января в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, на сегодня в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Утром и днем в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Отметим, сегодня на юге ожидается потепление до +4, на севере, в центре и на востоке ожидается снег, в оккупированном Крыму - дожди.