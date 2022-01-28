ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мокрый снег и потепление: прогноз погоды на завтра

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 20:00
Мокрый снег и потепление: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра ожидается мокрый снег и потепление (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 29 января, по всей территории Украины ожидается мокрый снег. Также по всей территории страны температура днем будет колебаться в пределах -2 +4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью по всей территории Украины ожидается снег и мокрый снег. При этом днем в большинстве областей прогнозируется мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до 0 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере и востоке страны ночью и днем температура будет в пределах -1 +1.

На юге днем будет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем +1 +4.

В центральных регионах страны температура воздуха составит -1 +1 градусов, а днем -1 +2.

Мокрый снег и потепление: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В субботу в столице ночью и днем ожидается мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем будет колебаться в пределах -1 +1 градус.

Мокрый снег и потепление: прогноз погоды на завтра

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
Резников предупредил Германию: восстановление ГДР - это логичное продолжение требований России
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники