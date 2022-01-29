ru ua
Сб, 29 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ветер до 18 м/с. В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новина українською →
Киев, Суббота 29 января 2022 09:12
Ветер до 18 м/с. В Киеве объявлено штормовое предупреждение Фото: погода в Киеве испортится, будет ветер (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Киеве 29 января 2022 года будет ветреной. Утром и днем ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, в Киеве в ближайший час ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Сильный ветер сохранится утром и днем.

Отметим, сегодня в северных, восточных и частично центральных областях Украины ожидаются снегопады, без осадков будет только на западе страны. В столице также сегодня ожидается небольшой снег.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 января, в Украине ожидаются еще более сильные снегопады, а максимальная температура воздуха днем составит +4.

Отметим, по данным климатологов, метеорологическая зима в Киеве началась только в третьей декаде декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине
NEWS
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники