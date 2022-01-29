Карпати знову засипає снігом, є загроза сходження лавин

Погода в українських Карпатах буде сніжною в найближчі два дні. Також через хуртовини зберігається значна загроза сходження лавин.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 29-30 січня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, на сьогодні в Києві оголошено штормове попередження. Вранці та вдень у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду.

Зазначимо, сьогодні на півдні очікується потепління до +4, на півночі, в центрі та на сході очікується сніг, в окупованому Криму - дощі.