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Карпати знову засипає снігом, є загроза сходження лавин

Автор: Олександр Мороз

Погода в українських Карпатах буде сніжною в найближчі два дні. Також через хуртовини зберігається значна загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну служу з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними Гідрометцентру, 29-30 січня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, на сьогодні в Києві оголошено штормове попередження. Вранці та вдень у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду.

Зазначимо, сьогодні на півдні очікується потепління до +4, на півночі, в центрі та на сході очікується сніг, в окупованому Криму - дощі.

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