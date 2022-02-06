Карпаты снова засыпает снегом, объявлена лавинная опасность  

Погода в Украине 6 февраля будет снежной, в Карпатах ожидаются метели. Из-за этого в горах сохраняется угроза схождения лавин.

По данным Гидрометцентра, 6 февраля на высокогорье Закарпатской области сохранится, а 6-7 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля, и туристов просили не ходить в горы на выходных.

Отметим, на этой неделе в Австрии лавины унесли жизни 8 человек, еще несколько получили травмы.