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Туристов просят не ходить в горы на выходных. В Карпатах возможны лавины

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Украина, Карпаты, Пятница 04 февраля 2022 16:15
Туристов просят не ходить в горы на выходных. В Карпатах возможны лавины Фото: в Карпатах объявили штормовое предупреждение (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля. У горах возможно схождение лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при небольших нагрузках и о сходе отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная опасность (2 уровень) будет в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 4-5 февраля, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области. Большую опасность снежных лавин (3 уровень) прогнозируют 4-6 и 6-7 февраля в Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей соответственно.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра настойчиво советует воздержаться от походов в горы в это время.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине сегодня.

Так же Укргидрометцентр сообщил о резком похолодании.

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