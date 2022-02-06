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Карпати знову засипає снігом, оголошено лавинну небезпеку

Автор: Юлія Бойко

Погода в Україні 6 лютого буде сніговою, у Карпатах очікуються хуртовини. Через це у горах зберігається загроза сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 6 лютого на високогір'ї Закарпатської області збережеться, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше було оголошено штормове попередження у Карпатах 5 та 6 лютого, і туристів просили не ходити у гори на вихідних.

Зазначимо, цього тижня в Австрії лавини забрали життя 8 людей, ще кілька отримали травми.

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