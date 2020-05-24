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Карпаты засыпает снегом

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 15:13
Карпаты засыпает снегом
Фото: уже третий раз за май Карпаты заметает снегом (pixabay)

Видимость в горах составляет до 70 метров

По состоянию на 13:15 24 мая в Карпатских горах выпал снег. Видимость ограничена.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Отмечается, что в связи с непогодой видимость в горах составляет до 70 метров.

"По состоянию на 13:15 24.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°C, ветер юго-западный 7м/с, снег, ограниченная видимость до 70 м", - говорится в сообщении.

Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70м.

Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Неділя, 24 травня 2020 р.

Аномально холодная погода распространилась и на остальные территории региона. Однако на равнинной части Прикарпатья снег все же не выпал, ограничившись Карпатами.

Напомним, 11 мая в Карпатах выпало до полуметра снега.

До этого 7 мая Карпаты засыпало 15-сантиметровым шаром снега.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины снегКарпатыСнегопад
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