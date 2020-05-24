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Карпати засипає снігом

Новини » Надзвичайні події     24.05.2020 - 15:13
Карпати засипає снігом
Фото: вже втретє за травень Карпати замітає снігом (pixabay)

Видимість у горах становить до 70 метрів

Станом на 13:15 24 травня у Карпатських горах випав сніг. Видимість обмежена.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку з негодою видимість у горах становить до 70 метрів.

"Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70 м", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70м.

Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Неділя, 24 травня 2020 р.

Аномально холодна погода поширилася і на решту території регіону. Однак на рівнинній частині Прикарпаття сніг все ж не випав, обмежившись Карпатами.

Нагадаємо, 11 травня у Карпатах випало до півметру снігу.

До цього 7 травня Карпати засипало 15-сантиметровим шаром снігу.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України снегКарпатыСнігопад
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