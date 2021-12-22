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Карпаты сковали морозы. Температура опустилась до -21

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 22 декабря, в Карпатах ударили сильные морозы. Температура воздуха местами опустилась до -21 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 09:05 такую температуру воздуха зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский. Там облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный 14м/с.

Отмечают, что за последние два дня выпало более 50 см свежего снега. А местами высота снежного покрова превышает 1 м.

Фото: в Карпатах мороз и выпал снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, в Украине продолжает удерживаться непогода: сильные снегопады и морозы.

А со вторника, 21 декабря, в Киеве ограничили въезд грузовиков из-за ухудшения погоды.

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