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Непогода в Украине. В Киеве ограничили въезд грузовиков, в горах - угроза схода лавин

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Киев, Среда 22 декабря 2021 08:44
Непогода в Украине. В Киеве ограничили въезд грузовиков, в горах - угроза схода лавин Фото: Украину накрыл снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине продолжает удерживаться непогода: сильные снегопады и морозы. В Киеве сегодня ограничат въезд грузовиков в город.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

С целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в Киев.

Также объявлено штормовое предупреждение в горах. 22 декабря на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Прогноз погоды на сегодня

В западных областях температура воздуха днем составит -2 -5 градусов, ночью -6 -14.

На севере страны столбики термометра покажут -5 -8 днем, а ночью -11 -13 градусов.

В восточных областях температура воздуха составит днем -8 -11, ночью -12 -17.

На юге страны днем синоптики прогнозируют -1 -4 градуса, а ночью -4 -10.

В центральных областях температура воздуха составит -3 -7 градусов днем, а ночью -9 -13.

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