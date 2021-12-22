Карпати скували морози. Температура опустилася до -21

У середу, 22 грудня, в Карпатах вдарили сильні морози. Температура повітря подекуди опустилася до -21 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Станом на 09:05 таку температуру повітря зафіксували на горі Піп Іван Чорногорський. Там хмарно із проясненнями. Вітер західний, північно-західний, 14м/с.
Зазначають, що за останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу. А місцями висота снігового покриву перевищує 1 м.
Нагадаємо, в Україні продовжує утримуватися негода: сильні снігопади та морози.
А з вівторка, 21 грудня, у Києві обмежили в'їзд вантажівок через погіршення погоди.